УК «Гестор» автоматизировала управленческий учет при помощи «Бит.Финанс»: трудозатраты снизились на 20%

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый Бит» завершил проект по автоматизации управленческого учета для ООО «Гестор», занимающейся управлением многоквартирных домов. После автоматизации процессов управленческие данные собираются в системе «Бит.Финанс» и автоматически в стороннюю BI-систему. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Раньше для сбора управленческой отчетности экономисты компании выгружали данные из четырех программ: «1С: Управление производственным предприятием», «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», «1С: Бухгалтерия» и «1С: Зарплата и управление персоналом». После длительного процесса нужно было реклассифицировать расходы и консолидировать эти данные в таблицу Excel, после чего вручную загрузить их в BI-систему.

Руководство УК «Гестор» решило обратиться к специалистам ИТ- интегратора «Первый Бит» с запросом о создании системы, в которой данные для управленческого анализа формируются и консолидируются автоматически. При этом отчетность можно будет формировать в разрезе аналитики и необходимых сценариев, а любой показатель можно расшифровать до первичного документа.

Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит», офис Воронеж, подобрали подходящее решение, которое смогло бы автоматизировать работу с управленческими данными их подготовку и выгрузку в BI-систему. Этим решением стала связка из продуктов «Бит.Финанс/Холдинг» и «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0».

Сотрудники УК «Гестор» и эксперты «Первого Бита» совместно сформулировали требования к методологии учета. Настроить автоматическую консолидацию, выгрузку данных и перейти к сбору факта в новой системе нужно было в сжатые сроки.

«“Бит.Финанс" не заменил нам используемые раннее программы, а дополнил их, расширив функционал. Он автоматически собирает факт из четырех разных систем 1С для последующей передачи в BI-систему», – сказала финансовый аналитик УК «Гестор» Людмила Артюшина.

Теперь выгрузка данных в BI-систему происходит по сценариям: план, факт, прогноз. Для обеспечения корректности выгрузки ключи и ID BI-системы подгружены в «ББит.Финанс» в качестве кодов и дополнительных реквизитов, которые заполняютсяи выгружаются автоматически.

«В ходе проекта нам удалось реализовать сложную, многоступенчатую задачу закрытия периода, отчеты по сопоставлению план-факта по распределяемым расходам, автоматизировать процесс выгрузки управленческой отчетности, реализовать расчета отложенного налога на прибыль», – сказал руководитель проектов финансового и управленческого учета компании «Первый Бит» - Воронеж Константин Левитиан.

В результате проекта, скорость получения отчетности и трудозатраты в подразделениях удалось сократить на 20%. Команда офиса Воронеж ИТ-интегратора «Первый Бит» смогла реализовать бюджетирование, автоматическую консолидацию данных из внешних систем и выгрузку этих данных в BI-систему. Также была проведена выгрузка плановых данных за 2024 г. и фактических данных за январь 2024 г.