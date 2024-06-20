Технологическое партнерство vStack и GAGAR>N: виртуализация enterprise-уровня на отечественном оборудовании

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и GAGAR>N, ведущий российский производитель серверного оборудования, заключили соглашение об OEM-партнёрстве. Соглашение предусматривает совместную разработку, продвижение и поддержку гиперконвергентной платформы виртуализации на базе ПО vStack и аппаратных решений GAGAR>N. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Компании смогут предоставлять клиентам комплексное решение для построения виртуальных ЦОД корпоративного класса. Платформа vStack объединяет в себе технологии виртуализации вычислительных мощностей, программно-определяемых хранилищ данных и сетевой инфраструктуры. Использование серверов и дисковых полок GAGAR>N позволит создавать высокопроизводительные и масштабируемые конфигурации с низкой совокупной стоимостью владения.

Ключевыми особенностями оборудования GAGAR>N являются высокая плотность размещения, энергоэффективность, модульность и удобство обслуживания. Все серверы разработаны и произведены в России в соответствии с международным стандартом Open Compute Project (OCP). Это гарантирует открытость архитектуры, отсутствие зависимости от проприетарных технологий и эффективное использование ресурсов.

Платформа виртуализации vStack, в свою очередь, обеспечивает управление всей инфраструктурой через единый интерфейс, поддерживает работу при CPU overcommit до 900% и имеет низкий CPU overhead в 2-5%. Высокодоступные виртуальные машины могут быть развернуты всего за 15-30 сек. после запроса.

«OEM-партнерство с GAGAR>N выведет наши решения на новый уровень производительности, масштабируемости и экономической эффективности. Теперь мы сможем предлагать заказчикам отечественные полностью интегрированные программно-аппаратные комплексы, оптимизированные для самых требовательных корпоративных нагрузок», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Благодаря технологическому партнерству с vStack российские компании получат доступ к лучшим отечественным решениям для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Комбинация систем виртуализации корпоративного класса и надежного серверного оборудования OCP-стандарта — это мощная основа для цифровой трансформации бизнеса и импортозамещения», — сказала Анастасия Плотова, менеджер по работе с ключевыми партнерами GAGAR>N.

Для демонстрации возможностей платформы виртуализации vStack на оборудовании GAGAR>N компании открыли совместную лабораторию в Москве. В лаборатории представлены эталонные конфигурации под различные сценарии использования. Заказчики и партнеры смогут протестировать производительность решений, их совместимость с широким стеком корпоративного ПО, а также оценить удобство развертывания и эксплуатации.