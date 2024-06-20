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РОСА «Менеджер ресурсов 1.4» позволит организациям сдавать в аренду свои мощности

Российский разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске новой версии интеллектуальной системы управления разнородной информационной инфраструктурой и оптимизации расходов — РОСА «Менеджер ресурсов» (МР) версии 1.4. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

РОСА «Менеджер ресурсов» — это система управления гибридной информационной инфраструктурой. Это означает, что система может управлять виртуальными инфраструктурами, облачными и контейнерными средами, сетями, физическими серверами, СХД и пр. из единого интерфейса.

В новую версию продукта внесены усовершенствования по работе с так называемыми «тенантами» или «арендаторами». Дело в том, что головная организация, эксплуатирующая РОСА «Менеджер ресурсов», может предоставлять доступ к инфраструктуре своим департаментам, которые обладают самостоятельностью и работают на хозрасчете, или же предоставлять доступ на коммерческой основе сторонним компаниям — арендаторам. Для этого в систему было введено иерархическое представление ресурсов в соответствии с принадлежностью к тому или иному тенанту/арендатору. Теперь администратор головной организации видит все ресурсы в виде деревьев, принадлежащих арендаторам, а администраторы арендаторов видят только «арендованные» ими ресурсы. Для повышения информационной безопасности такого режима работы были также проведены работы по изоляции виртуальных сетей арендаторов друг от друга.

Также была значительно улучшена документация, особенно в части полноты изложения материала и более легкого понимания текста.

РОСА «Менеджер ресурсов» выполняет следующие функции: ситуационная осведомленность, с помощью данного продукта пользователь непрерывно получает информацию как о техническом, так и об организационно-финансовом состоянии информационной инфраструктуры, информация предоставляется посредством дашбордов, оповещений, заказных отчетов и т. п. и может включать в себя как информацию о загрузке аппаратных ресурсов, так и о стоимости их потребления; универсальное управление, РОСА «Менеджер ресурсов» предлагает единый метод управления различными элементами информационной инфраструктуры, поставляемыми разными производителями систем виртуализации; автоматизация, продукт предлагает различные сценарии автоматизированного управления, одним из эффективных инструментов является портал самообслуживания, пользователь может заказать на портале из шаблонов различные сервисы: виртуальную машину с определённой ОС и прикладным ПО, это позволяет вдвое сократить время на развертывание сервисов и быстрее реагировать на требования со стороны бизнеса; следование политикам, система позволяет гибко настраивать политики использования ресурсов и безопасности и строго контролирует их исполнение.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА: «Мы продолжаем развивать «Менеджер ресурсов», внимательно прислушиваясь к пожеланиям пользователей. Мы уверены, что внедренные изменения помогут нашим партнерам с большим удобством использовать нашу платформу».

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