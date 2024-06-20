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Поступление в вуз онлайн: в 2024 году уже в три раза больше заявлений

Почти 16 тыс. заявлений подали абитуриенты вузов на «Госуслугах» на 13:00 мск 20 июня 2024 г. Это в три раза больше, чем за тот же период в 2023 г. В колледжи за это же время подали почти 4,5 тыс. заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервисом «Поступление в вуз онлайн» первым воспользовался выпускник 2022 г. из Москвы. Он подал заявление в Российский университет транспорта в 00:05 мск. Заявление в колледж раньше всех подала девятиклассница из Пензенской области. Она планирует поступить в Пензенский социально-педагогический колледж на специальность «Туризм и гостеприимство».

В 2023 г. был установлен рекорд — заявление в вуз было подано за 1 минуту 3 секунды.

Прием заявлений на бюджет в вузах продлится до 25 июля 2024 г., в колледжах — до 10 августа 2024 г. на творческие специальности и до 15 августа 2024 г. — на все остальные. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября 2024 г. Даты приемной кампании на платные отделения могут отличаться.

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