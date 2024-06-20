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На «Домклик» можно быстро и бесплатно создать описание объекта для продажи с помощью GigaChat

Благодаря интеграции сервиса недвижимости «Домклик» с программным интерфейсом доступа к нейросетевой модели GigaChat — GigaChat API, пользователи платформы теперь за несколько секунд могут составить подробное продающее объявление, которое расскажет о преимуществах объекта недвижимости, привлечет к нему внимание и поможет найти покупателя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы бесплатно создать описание с помощью искусственного интеллекта, в разделе размещения объявлений на «Домклик» нужно подробно заполнить все поля: указать цель, цену и условия сделки, тип, адрес и все параметры недвижимости, а также добавить фотографии. После этого в поле «Описание» останется только выбрать опцию «Сгенерировать с помощью GigaChat». На основе всех этих данных искусственный интеллект сгенерирует продающее описание. Затем можно сгенерировать новое описание, дополнить или исправить предложенный текст.

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