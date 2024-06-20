CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

МТС спроектировала крупнейший в России проект видеонаблюдения для безопасности в торговых центрах

ПАО «МТС» сообщает о том, что сервис «МТС Видеонаблюдение» в рамках стратегического партнерства с УК «Сампа» оборудовали видеонаблюдением первые пять торговых центров компании – ТРЦ «Июнь» в Мытищах, ТРЦ «Июнь» в Санкт-Петербурге, ЦДР «Дом Про Дом» в Уфе, ТРЦ «Июнь» в Череповце и ТРЦ «Июнь» в Красноярске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В течение трех недель интеллектуальная система видеонаблюдения была реализована одновременно в пяти регионах на совокупной площади объектов более 400 тыс. кв. метров.

Торговые центры получили кастомное решение для видеонаблюдения, а также новые технологичные камеры от ведущего мирового производителя Hikvision. «Умные» камеры обеспечивают обзор до 360° и высокой четкостью изображения, обладают поворотным механизмом и могут изменять угол обзора в режиме патрулирования. Специальное ПО позволяет подключаться к камерам удаленно из любой точки.

«Мы видим рост спроса со стороны бизнеса на комплексные решения видеоанаблюдения. В частности, только в МТС за последний год спрос со стороны бизнеса на системы видеонаблюдения вырос более чем в 1,5 раза. Основные тренды здесь – переоснащение по последнему слову техники, а также поиск решений, способных обеспечить и качественное наблюдение, и аналитику. МТС предлагает решения как для крупного бизнеса – технологическое и охранное «умное» видеонаблюдение с возможностью автоматического отслеживания инцидентов, так и решения для малого и среднего бизнеса. Для УК «Сампа» мы реализовали решение, которое обеспечит высокий уровень безопасности посетителей торговых центров по всей России», — отметил руководитель направления VAS-услуг Владимир Архипенко.

«Реализация этого проекта в сотрудничестве с МТС – очень ценный опыт и для нас, и для всей индустрии в целом. Он показал, что возможно в максимально сжатые сроки наладить функционирование сложной цифровой системы сразу на нескольких больших объектах. Успешное тестирование проекта создает предпосылки для его внедрения в гораздо более крупном масштабе — это важный источник данных, позволяющий провести качественное исследование особенностей потребительского траффика», – уточнил генеральный директор УК «САМПА» Георгий Найденов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России разработана система противодействия БПЛА, позволяющая обнаруживать не только дрон, но и его оператора

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024