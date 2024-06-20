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«МегаФон» включил голос в аэрогавани на краю Земли

Пассажиры, прилетающие в аэропорт «Певек» Чукотского автономного округа, теперь могут сразу после посадки сообщать родным и друзьям о благополучном полете. «МегаФон» запустил телеком-оборудование в воздушной гавани и первым из операторов обеспечил жителей и гостей северного поселка устойчивой мобильной голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Певек» построена на берегу Восточно-Сибирского моря в 18 км от одного из крупных городов Чукотки. Это запасная площадка для самолетов на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию. В 2023 г. здесь была проведена реконструкция, после которой увеличилась пропускная способность воздушного порта. Из Певека круглый год отправляются рейсы в Новосибирск, Якутск, Магадан, Анадырь, а также налажено вертолетное сообщение с национальными селами Чукотского автономного округа.

Основные пассажиры — местные жители, возвращающиеся с «большой земли», горняки добывающих предприятий, работающие вахтой, и работники самой северной плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Голосовая связь доступна абонентам «МегаФона» как внутри здания аэровокзала, так и на прилегающей территории. Теперь пользователи могут связаться с коллегами по рабочим вопросам или рассказать близким о подробностях длительного перелета.

Для Крайнего Севера авиасообщение имеет особое социальное значение — из-за огромных расстояний, отсутствия железных дорог и дорожной сети этот вид транспорта является максимально удобным для местных жителей. Поэтому каждый город на Чукотке имеет свою взлетно-посадочную полосу. Аэропорт «Певек» вошел в число крупных аэропортов Чукотки, где оператор запустил голосовую связь, что делает ожидание рейса для пассажиров более комфортным и безопасным.

«Создание телеком-инфраструктуры на Чукотке — это сложная задача как в логистическом, так и в инженерном плане. Погодные условия существенно влияют на сроки доставки оборудования и ход монтажа. Но, несмотря на суровый климат и существующие инфраструктурные ограничения, «МегаФон» – единственный из всех мобильных операторов подключил голосовую связь в аэропорту Певека. Теперь работники аэровокзала могут оперативнее координировать рабочие процессы, а у пассажиров появилась возможность общаться с родными и близкими», — сказал директор «МегаФона» в Чукотском автономном округе Илья Челышев.

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