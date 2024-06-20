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«МегаФон» разогнал интернет в Шалинском районе Чечни до 110 Мбит/с

Скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей районного центра и других населенных пунктов республики стала еще быстрее. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование стандарта 4G и модернизировали действующее. Теперь абоненты могут загружать онлайн-сервисы, скачивать фильмы, приложения и музыку на 20% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по улучшению качества сигнала провели в городе Шали и селе Сержень-Юрт Чечни. Территории, где установили новые базовые станции и «прокачали» существующие, включают жилые кварталы, частный сектор, бизнес-центр «Шали», а также туристические локации, в том числе Сержень-Юртовское поселение.

«Непрерывное развитие инфраструктуры связи позволяет сократить нагрузку на сеть и обеспечить нашим абонентам скорость передачи данных до 110 Мбит/с в условиях растущей застройки, а соответственно и увеличения количества пользователей. В этом районе республики еще оставались места, где требовалось увеличение пропускной способности, например, в центре города Шали. Там наши специалисты подключили дополнительные средне- и высокочастотные диапазоны LTE», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

С момента запуска оборудования дата-трафик в районе вырос на 35%. Сейчас обладатели SIM-карт «МегаФона» могут скачивать до 35 фильмов и 80 приложений в час, а также без задержки сигнала общаться по аудио- и видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

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