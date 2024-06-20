«МегаФон» прокачал 4G в Вихоревке

Для жителей Вихоревки в Братском районе Приангарья связисты «МегаФона» модернизировали сотовую связь четвертого поколения. В результате технических мероприятий более двадцати тысяч жителей города теперь могут передавать данные со своих устройств на интернет-скорости 20 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы проводились в локации, где в сеть выходит большое число пользователей. Инженеры развернули в центре города дополнительный слой LTE, работающий в среднечастотном диапазоне. Это позволило расширить емкость существующей базовой станции, равномерно распределить пользовательскую нагрузку на сеть и увеличить скорость мобильного интернета.

Вместе с тем абоненты в Вихоревке могут пользоваться цифровыми звонками в сети 4G. Технология VoLTE дает чистый звук во время разговора, а также позволяет, не прерывая беседы, выходить в интернет.

В зону телеком-объекта попадает одна из центральных улиц Вихоревки с наибольшим автомобильным трафиком, а также школы, в том числе спортивная, которые несмотря на лето остаются точкой притяжения для детей и подростков. Модернизация связи позволила абонентам активнее пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. С начала каникул мобильный трафик в этой локации увеличился на 46% относительно 2023 г.

«Для подрастающего поколения высокие скорости мобильного интернета остаются главным критерием качества связи. Мы обновили телекоммуникационную сеть с учетом интернет-поведения пользователей. Это позволило большему числу абонентов одновременно выходить в сеть, чтобы смотреть видео, делиться тяжелыми файлами в мессенджерах», - сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.