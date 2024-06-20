Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщает о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T с высокой производительностью и функциями искусственного интеллекта. Новинки доступны для покупки в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн, начиная с 20 июня. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

realme GT 6T 8+256 Гб доступен по цене 59,9 тыс. руб., версия 12+256 ГБ по 64,9 тыс. руб. Модель realme GT 6 в конфигурации 12+256 ГБ стоит 69,9 тыс. руб., а в версии 16+512 ГБ – 79,9 тыс. руб.

Покупатели могут выбрать цвета «Зеленый туман» и «Зеркальный серебряный». При покупке realme GT 6T – в подарок наушники realme Air 6, а при покупке realme GT 6T – наушники realme Air 6 Pro.

Старшая модель, realme GT 6 получила первый в России процессор Snapdragon 8s Gen3 и флагманскую камеру Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп. В основе realme GT 6T — высокопроизводительный чипсет Snapdragon 7+ Gen3.

Оба гаджета получили яркий дисплей до 6000 нит с защитным стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass Victus 2, аккумулятор повышенной емкости 5500 мАч для длительной автономной работы и быструю зарядку 120 Вт, а также AI-функции.

Благодаря новому чипу Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, realme GT6 набрал 1 650 000 баллов в бенчмарках. Он позволяет запускать игру PUBG со стабильной частотой 120 кадров в секунду, а в Genshin Impact впервые можно играть с разрешением 1,5K.

Также смартфон поддерживает настройку производительности процессора Geek Power Tuning, благодаря которой можно гибко настроить частоты для основных ядер CPU и графического ядра. Таким образом, их можно разогнать для производительных игр или ограничить для большей энергоэффективности и длительной автономной работы. Специальный чипсет для шифрования конфиденциальных данных надежно защищает информацию пользователей.

Устройство получило систему охлаждения Iceberg Vapor Cooling System с большой испарительной камерой площадью более 10 тыс. кв. мм, что гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу.

За съемку в realme GT 6 отвечает основная флагманская камера Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп и поддержкой Super OIS. Размер сенсора составляет 1/1.4 дюйма, а размер пикселя — 1,12 микрон. Система камер, оснащенная PDAF, технологиями DOL-HDR, LBMF и Dual Native ISO, обеспечивает исключительный динамический диапазон, высокое качество изображения и позволяет создавать идеальные снимки даже при недостаточной освещенности. Пользователи также могут снимать и воспроизводить видео в формате 4K с высоким динамическим диапазоном Dolby Vision, что поддерживается как основной, так и телекамерой.

Телефото камера Samsung JN5 с разрешением 50 Мп с размером сенсора 1/2,8 дюйма и размером пикселя 0,64 микрона подходит для съемки уличных сцен и портретов. Высокое разрешение обеспечивает четкость картинки, а также возможность выбирать между оптическим 2X и внутрисенсорным 4X зумом.

В дополнение к высокопроизводительному процессору и флагманской камере, новинка получила дисплей с максимальной яркостью до 6000 нит благодаря использованию самых современных люминесцентных материалов. Она обеспечивает читаемое изображение даже под прямыми солнечными лучами, а благодаря 10240 точным уровням яркости и адаптивной технологии дисплей автоматически подстраивается под любые условия освещения.

Высокая энергоэффективность экрана минимизирует расход заряда батареи без ущерба для производительности. Экран серии 8T выполнен по технологии LTPO, которая с помощью искусственного интеллекта адаптирует частоту обновления и экономит до 20% энергии, что эквивалентно емкости аккумулятора в 5800 мАч (5500 мАч в базовом режиме + 300 мАч в энергосберегающем). Кроме того, это делает изображение максимально плавным.

Также в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5500 мАч, обеспечивающий длительную работу в режиме повседневного использования. Аккумулятор гарантирует сохранение 80% емкости даже после 1600 циклов зарядки. Технология зарядки SUPERVOOC 120 Вт позволяет зарядить батарею с нуля до 50% за 10 минут, а полностью — всего за 28 минут. Благодаря структуре из двух ячеек, использованию ИИ для оптимизации цикла заряда, 38 степеням защиты и оптимизации в зависимости от температуры окружающей среды батарея realme GT 6 прослужит долго.

Младшая модель, получила чип Snapdragon 7+ Gen 3, изготовленный по техпроцессу 4 нм TSM. Он отлично справляется с требовательными задачами, поэтому оптимален для геймеров, которым нужен плавный игровой процесс с высокой частотой кадров, и для работы в режиме многозадачности, при которой необходима плавность переключения приложений и быстрота реакции.

Как и старшая модель, realme GT 6T получил флагманский экран до 6000 нит, надежный аккумулятор емкостью 5500 мАч и супербыструю зарядку мощностью 120 Вт.

В основе системы камер realme GT 6T — сенсор Sony LYT600 с разрешением 50 Мп. Кроме того, смартфон оснащен такими же широкоугольным модулем и фронтальной камерой, что и realme GT 6.

Новинки получили ряд ИИ функций. Например, «AI Smart Loop» автоматически распознает контент на экране и позволяет всего в одно действие перенести текст, изображение или файл в другое приложение. Достаточно потянуть объект в сторону — и смартфон предложит варианты для отправки.

«AI Smart Removal» избавляется от нежелательных элементов с фотографий, создавая более эстетичные и продуманные кадры. Пользователи могут без дополнительных приложений удалить все лишнее с фона, например, столбы, прохожих или мусор. А режим «AI Night vision» повышает качество кадров, снятых при слабом освещении.