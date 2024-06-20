ГК «Кориб» перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью HRlink

Официальный дилер компании ПАО «КАМАЗ» категории 3S группа компаний «Кориб» отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве и перевела HR-процессы на платформу HRlink. Подключение к сервису позволило снизить временные и финансовые затраты, автоматизировать работу с документами и сделать ее более эффективной.

Группа компаний «Кориб» специализируется на обслуживании, производстве и продаже грузовой техники. Главное представительство и производственные цеха «Кориб» расположены в Набережных Челнах, а на территории особой экономической зоны «Алабуга» находится современный высокотехнологичный аккумуляторный завод, входящий в состав ГК «Кориб». В компании работает около 700 сотрудников, только 30% которых заняты в офисе.

В 2023 г. для упрощения логистики в работе с контрагентами ГК «Кориб» перевела бухгалтерские процессы в электронный формат, после чего в компании приняли решение также оцифровать и процесс взаимодействия с кадровым отделом. Около полугода рабочая группа занималась анализом рынка, чтобы выбрать подходящего поставщика решения кадрового ЭДО. Среди требований к сервису были удобство и простота платформы, ее надежность, безопасность, а также легкость интеграции с «1С».

По итогам мониторинга предложений ГК «Кориб» остановилась на сервисе HRlink. Платформа отвечала всем обязательным пунктам из списка компании, а также получила положительные отзывы от партнеров «Кориб».

Полный переход штата компании на кадровый ЭДО занял около полугода. После пилотного подключения тестовой группы ИТ-специалистов проект масштабировали на топ-менеджеров и линейных руководителей. Оставшихся сотрудников разделили на группы и проводили с ними обучение, в ходе которого людям подробно объясняли преимущества кадрового ЭДО, а при необходимости в индивидуальном порядке помогали зарегистрироваться в системе.

«Процесс перехода на кадровый ЭДО помог нам не только тратить меньше времени на оформление документов, но и оценить со стороны весь маршрут их согласования, сделав его более коротким. При поддержке менеджера HRlink мы плавно перевели КДП в электронный формат. Оценить результаты оказалось достаточно легко – на подписание дополнительных соглашений с сотрудниками после индексации зарплат теперь уходит пара кликов, хотя раньше этот процесс мог занимать не один день. Помимо этого, люди автоматически получают напоминания об отпуске, что также позволяет своевременно приступить к его оформлению», – сказала руководитель отдела труда и заработной платы ГК «Кориб» Ксения Кудряшова.

«HRlink предлагает решение, которое заберет на себя рутинную работу и позволит HR-специалистам сконцентрировать и направить внимание и время на более сложные рабочие процессы – развитие и мотивацию талантов. Таким образом, в компаниях начинается работа над HR-брендом, а привлекательность работодателя на рынке труда начинает расти», – отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.