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Axoft и разработчик мессенджера Compass объявляют о старте сотрудничества в России

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и разработчик корпоративного мессенджера Compass подписали дистрибьюторский договор. Теперь партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к быстрому корпоративному мессенджеру, бесплатной технической и клиентской поддержке и пробной версии продукта на 30 дней. Для компаний 300+ сотрудников предусмотрен бесплатный пилотный проект. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Партнерам Axoft и их заказчикам теперь доступна on-premise и облачная версия быстрого корпоративного мессенджера Compass. Среди возможностей и особенностей продукта – видеоконференции, чаты и комментарии к сообщениям, продвинутый поиск, напоминания, чат-боты, более 100 двусторонних интеграций с другими корпоративными сервисами. Доступен также бесплатный гостевой доступ – функция позволяет бизнесу не тратить дополнительные ресурсы на работу с внешними партнерами и подрядчиками.

Продукт подходит компаниям и командам любого размера. Настроить бизнес-процессы в мессенджере Compass могут как крупные организации с распределенной структурой, так и небольшие команды из различных отраслей бизнеса. В портфолио сервиса – десятки кейсов с компаниями из сфер производства, консалтинга, строительства, медицины, образования, электронной коммерции, ИТ- и ИБ-сферы, финансового и банковского сектора, транспортного и логистического комплекса.

Кроме того, продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (запись №21735, 07.03.2024). Также Compass стал первым российским корпоративным мессенджером, открывшим исходный код.

Соглашение позволит Axoft расширить продуктовую линейку и предоставить партнерам доступ к качественному и быстрому российскому корпоративному мессенджеру с открытым исходным кодом. Совместно с производителем дистрибутор организует презентации и демонстрации решения.

«Сотрудничество с Axoft – важный шаг для нашей компании. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий – один из лидеров среди российских ИТ-дистрибуторов. Благодаря нашему сотрудничеству сотни российских компаний смогут повысить эффективность рабочих процессов в быстром и надежном корпоративном мессенджере», – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass.

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