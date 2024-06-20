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Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах

Анализ событий информационной безопасности при помощи правил детектирования и корреляции в SIEM-системах пока остается одним из основных способов выявления вредоносной активности в ИТ инфраструктуре. На практике такой подход не всегда эффективен для обнаружения техник злоумышленников, связанных с большой вариативностью, так как создание и поддержание набора правил для всех известных процедур едва ли возможно.

Компания Angara Security разработала решение на базе нейронной сети, которое интегрируется с SIEM-системой. Сконструированная нейронная сеть состоит из комбинированных слоев, свойственных как сверточным сетям (Convolutional Neural Networks), так и рекуррентным (Recurrent Neural Networks). Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Решение позволяет дополнить классические методы анализа событий информационной безопасности и с высокой точностью определять вредоносную активность по характерным паттернам, выявленным ML-моделью. Такой подход в ряде сценариев расширяет перечень детектируемых процедур, а также помогает избежать необходимости писать отдельные правила детектирования для каждой новой утилиты или процедуры.

«ML-модели являются отличным вспомогательным инструментом в работе аналитиков, так как с одной стороны позволяют расширить возможности по детектированию активности злоумышленников, с другой – автоматизировать часть процессов и высвободить ресурсы для задач, требующих участия человека», − сказал Артем Грибков, заместитель директора Angara SOC по развитию бизнеса.

В настоящее время ML-модель используется для трех сценариев. В первую очередь, для выявления PowerShell-скриптов, которые используются злоумышленниками при проведении атак. Эксперты Angara SOC отмечают, что существует большое количество инструментов на языке PowerShell, которые могут применяться как в составе ВПО, так и непосредственно злоумышленником при компрометации системы. PowerSploit, Empire, Nishang – это лишь малая часть общеизвестных коллекций подобных утилит для автоматизации действий злоумышленника, направленных на сбор информации, эксплуатацию уязвимостей, повышение привилегий и т.д. Кроме того, во многих организациях ИТ-службы используют и легитимные скрипты для автоматизации администрирования. Отличить легитимное от вредоносного иногда довольно сложно, а проанализировать миллионы скриптов для написания правил скорее невозможно.

Второй сценарий использования – это выявление DGA-доменов и DNS-туннелирования. Классические методы анализа DNS-имен часто сопряжены с большим количеством ложноположительных срабатываний. Также среди злоумышленников популярны инструменты, которые позволяют генерировать доменные имена, на первый взгляд очень похожие на легитимные, что фактически делает автоматическое выявление вредоносных DNS-имен невозможным. ML-решение позволяет эффективно справляться с этой задачей.

Третий сценарий – анализ журналов веб-серверов. Использование ML-модели возможно как дополнение к средствам класса WAF или в качестве альтернативы в системе эшелонированной защиты веб-ресурсов.

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