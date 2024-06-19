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В систему управления знаниями «Плюс7 МаяК» интегрировали ИИ-сервис GigaChat

Компания «Дата Инновации» интегрировала нейросетевую модель GigaChat в систему для централизованного управления знаниями «Плюс7 МаяК». Пользователи могут задать ИИ-ассистенту любой вопрос по интересующей статье и оперативно получить структурный и логичный ответ. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Интеграция «Плюс7 МаяК» с ИИ-сервисом GigaChat позволит пользователям сократить время на работу с объемными статьями. С помощью нейросетевой модели можно получить исчерпывающие ответы на любые вопросы по выбранному тексту. К примеру, в статье про кредиты в отдельном окне можно задать вопрос об условиях выдачи ипотеки.

Сценарий использования сервиса предполагает, что пользователь получает запрос от клиента по определенной тематике и находит в системе необходимую статью. Для экономии времени вместо того, чтобы читать статью самостоятельно, пользователь может задать интересующий вопрос GigaChat, который предоставит краткий и емкий ответ.

Система «Плюс7 МаяК» предназначена для повышения эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. В ее основе лежит постоянно обновляемая база информации и интерфейсы интеграции с внешними CRM-сервисами, корпоративным веб-сайтом, чат-ботами и др.

GigaChat – это мультимодальная нейросетевая модель, представленная Сбербанком в 2023 г. Для работы с сервисом бизнесу доступен GigaChat API – программный интерфейса доступа к GigaChat. С его помощью можно создать новые решения и совершенствовать существующие. В отличие от ChatGPT и других зарубежных аналогов, GigaChat лучше понимает запросы на русском языке и выдает более грамотные ответы.

Директор по развитию бизнеса «Дата Инновации» Денис Михайлов: «Мы внимательно следим за новинками в области генеративного искусственного интеллекта и активно используем его возможности для совершенствования собственных решений. С помощью GigaChat пользователи системы «Плюс7 МаяК» смогут значительно сократить время на чтение и обработку больших объемов информации. Реализация данного проекта позволяет улучшить пользовательский опыт и повысить качество коммуникаций».

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