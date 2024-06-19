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В Оренбургской области на «ЭларСкан» оцифруют метрические книги и старославянские тексты

В Орский краеведческий музей, которому 18 июня исполнилось 85 лет, поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400» для оцифровки фондовых документов и наиболее ценных экспонатов. Это стало возможным благодаря реализации НП «Культура». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Основными направлениями работы Орского краеведческого музея являются сохранение культурных ценностей, научно-просветительская деятельность и патриотическое воспитание. На новом ЭларСкан в музее планируют оцифровку фондовых документов: томов книги поступления, книг различного музейного учета. Также к сканированию планируются культурные ценности, находящиеся на хранении в музее, а именно: фотографии, документы, книги, альбомы, плакаты, листовки, живопись и графика.

«К ценным предметам относятся пять метрических книг 1912-1915 гг., а также алфавитные журналы к ним, — сказал Фаварисов Александр Александрович, главный хранитель Орского краеведческого музея. — Данные книги содержат в себе информацию о родившихся, умерших и зарегистрировавших брак в городе Орске в эти годы. Уникальной книгой, которую мы планируем отсканировать на новом оборудовании, является также рукописный сборник церковных текстов на старославянском языке XIX века».

Электронные копии фондовых документов будут использоваться в работе музея, так сотрудники учреждения смогут реже обращаться к оригиналам, что обеспечит их сохранность. Цифровые изображения музейных предметов будут представлены в электронной базе данных — «Госкаталог». Данная база данных публична, что позволяет любому гражданину увидеть необходимые предметы, получить информацию о них, и таким образом изучать историю.

В музее отмечают, что одно из преимуществ отечественного сканера «ЭларСкан» – это бережное бесконтактное сканирование документов в двух режимах, — плоском и V-образном, а также удобство, компактность, помощь в установке и обучение эксплуатации. Также стоит отметить, что сканеры линейки «ЭларСкан» входят в реестр РЭП и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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