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Российская IoT-платформа MoveMove разместилась в облаке Timeweb Cloud

Timeweb Cloud, облачный провайдер, разместил в своем облаке высокопроизводительную IoT-платформу MoveMove. Ранее инфраструктура клиента находилась на ресурсах другого облачного провайдера. Возникла необходимость сменить поставщика услуг и перенести проекты заказчиков, включая части базовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Timeweb.

Рассматривался провайдер с площадками в России и за рубежом, способный в короткие сроки предоставить выделенное хранилище, сервис Kubernetes, VDS и S3. Timeweb Cloud предложил кастомный подход с учетом задач бизнеса, а выделенная команда инженеров помогла оперативно решить все технические вопросы.

Миграция в облако Timeweb Cloud включала несколько этапов: подготовка площадки, настройка балансировки нагрузки, развертывание необходимых сервисов, переключение между кластерами Kubernetes, перенос баз данных, хранилища и др.

Timeweb Cloud обеспечивает надежность и доступность инфраструктуры, которая также соответствует требованиям ФЗ-152 и обеспечивает безопасное хранение персональных данных. Клиент использует выделенные серверы Kubernetes для запуска микросервисов и развертывания изолированных сред. Для реализации пилотных проектов и проверки гипотез используется виртуальный сервер VDS, а данные с фронтенда и бэкапы размещаются в S3-хранилище.

MoveMove планирует развивать сотрудничество с Timeweb Cloud. Стороны договорились о реализации совместного проекта по запуску персональных облачных инсталляций на базе «1С» в облаке Timeweb Cloud в виде готового SaaS-сервиса. Услуга позволит автоматически разворачивать «» для любого бизнеса с использованием как отечественного, так и open source программного обеспечения.

«Мы предоставляем MoveMove геораспределенную инфраструктуру на базе российских и зарубежных дата-центров, что обеспечивает быстрый отклик сервиса и позволяет хранить данные пользователей в определенной стране. Выделенные серверы Kubernetes, VDS и S3 — основа инфраструктуры клиента, наша команда заботится о ее доступности и оперативно решает технические вопросы заказчика», — сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Нам важно использовать готовую инфраструктуру без затрат на обслуживание и покупку оборудования. Проекты наших клиентов требовательны к ресурсам, поэтому мы используем гибкомасштабируемое облако. Timeweb Cloud гарантирует стабильность, доступность и соответствие законодательным требованиям», — отметил Дмитрий Ковалев, директор по развитию бизнеса и основатель MoveMove.

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