CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз

Выпускники школ за две недели запросили результаты единого госэкзамена на «Госуслугах» 1,5 млн раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Первыми итоги экзаменов посмотрели школьники из Южно-Сахалинска и Владивостока. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.

Преимущества «Госуслуг»: не нужно вводить дополнительные сведения или идти в школу — достаточно подтвержденной учетной записи на портале и запроса в личном кабинете. На все уйдет не более пяти минут; при подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с «Госуслуг» приравниваются к оригиналам.

На портале уже можно посмотреть баллы за экзамены по русскому, математике, географии, литературе и химии. Впереди — обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки.

Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

«Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024