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МТС запустила сеть LTE еще в 13 населенных пунктах Омской области

ПАО «МТС» объявляет об очередном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители 13 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной доступ в сеть появился в деревнях и селах сразу в десяти районах Омской области: Омском (поселок Хвойный); Одесском (деревня Сарат, село Цветково); Тарском (деревня Усть-Тара); Муромцевском (села Поречье и Ушаково); Усть-Ишимском (селах Кайлы и Большая Тава); Исилькульском (деревня Мясники); Седельниковском (село Новоуйка); Кормиловский (деревня Спайка); Нижнеомском (поселок Лесной); Павлоградском (деревня Липов Кут).

Теперь еще порядка 5000 жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: пользоваться мобильными приложениями и порталами государственных услуг, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, смотреть фильмы и сериалы онлайн.

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и пока не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы стремимся закрыть эту потребность, а потому активно развиваем сеть в регионе. Так, в конце прошлого года мы обеспечили связью высокого качества жителей сразу 90 небольших населенных пунктах, а сегодня мы разом «зашли» еще в 13 сел и деревень. Мы считаем, что и сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому продолжим развивать сеть в регионе», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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