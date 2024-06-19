CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана

МТС сообщает об установке нового телеком-оборудования в центре поселка Омсукчан. Средние скорости мобильного интернета возросли на 30% и теперь доступны местным жителям и сотрудникам горнорудных предприятий, работающих вахтовым методом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Омсукчан известен своими серебряными рудниками и является центром добычи серебра в Магаданской области. Недалеко от поселка находится третье в мире по запасам благородного металла месторождение и крупнейший подземный рудник. Высокоскоростной мобильный интернет стандарта LTE позволит сотрудникам и специалистам, приезжающим из других регионов страны, решать производственные вопросы, совершать видеозвонки в высоком качестве, общаться с родными и близкими в социальных сетях, а также смотреть фильмы или играть в мобильные игры онлайн в свободное время.

Мобильный интернет на высоких скоростях доступен и для более 3000 жителей центрального района поселка, расположенного в таежных местах на севере Магаданской области. В зоне улучшенного покрытия сети детский сад, общеобразовательная, спортивная и школа искусств, больница, магазины, офисные помещения. Посетители и сотрудники могут выйти в онлайн на комфортных скоростях даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Омсукчан расположен на значительном отдалении от Магадана, поэтому качественная связь и скоростной мобильный интернет позволяют пользоваться современными сервисами и получать необходимые услуги онлайн, не испытывая цифрового дискомфорта, наравне с жителями крупных городов. В регионе растут масштабы промышленных работ, начинаются новые стройки и закономерно растут потребности в качественной связи, поэтому МТС модернизирует телеком-оборудование, усиливая и расширяя пропускную способность сети», - отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024