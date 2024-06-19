«МикроЭМ Технологии» завершила внедрение и адаптацию «1С:ERP»

«МикроЭМ Технологии» завершила проект по внедрению информационной системы на базе решения «1С:ERP Управление предприятие 2». Проект был реализован партнером фирмы «1С» — ГК assino и включал перенос данных, автоматизацию бизнес-процессов и внедрение нового функционала.

Уже более 25 лет «МикроЭМ Технологии» занимается разработкой и производством электронных компонентов, сборкой печатных плат, производство заказных кабельных сборок, а также дистрибуцией электроники на рынок РФ и страны ЕАЭС.

Для создания единого информационного пространства до старта проекта компания использовала систему «1С:УПП». Но с появлением новых бизнес-потребностей организации, текущая система не могла их обеспечить. В связи с этим было решено внедрить современную ERP-систему — «1С:ERP. Управление предприятием 2», функционал которой отвечал требованиям бизнеса.

Ключевой целью проекта стало внедрение «1С:ERP.Управление предприятием» взамен устаревшей «1С:УПП», автоматизация бизнес-процессов на базе «1C:ERP», а также внедрение блока производства с использованием давальческого сырья.

По итогам реализации проекта все поставленные цели были достигнуты. Команда assino внедрила управление сквозным процессом производства с помощью методологии MRP II, что позволяет установить связь между производством и спросом на продукцию и услуги, обеспечить бесперебойную работу производства для исполнения графика заказов. Также специалисты партнера реализовали функциональные разрывы: доработали справочник «Технология изготовления» для автоматического формирования ресурсных спецификаций при запуске заказов в производство, документ «Заказ давальца» и адаптировали АРМы «Приемка давальческой комплектации» и «Запуск заказов в производство», а также доработали АРМ «Формирование сменных заданий» для планирования выполнения этапов производства согласно графику производства.

В результате проекта повысилась точность планирования и качества анализа производственных процессов, что позволяет выявить их «узкие места» и исключить неэффективное производство.

За счет перехода на новую версию максимально использовался типовой функционал системы с модификацией под специфические бизнес-процессы заказчика. Благодаря этому удалось упростить поддержку системы, ее дальнейшее содержание и развитие.