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«МегаФон» ускоряет интернет для 80 тысяч жителей Южного

В результате проведенной модернизации телеком-объектов средние скорости мобильного интернета в смартфонах жителей микрорайона Южный в Твери выросли на 20%.

Южный — это жилой массив в Московском районе Твери, который обладает самой высокой плотностью населения в областной столице. Поэтому акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на локациях с многоэтажной застройкой – на бульваре Гусева, улицах Можайского, Левитана, Псковской, Лемешева, где проживает около 80 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты «МегаФона» расширили пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный высокочастотный диапазон LTE, наиболее эффективный для таких локаций — он обеспечивает высокие скорости даже при значительной нагрузке на сеть. На действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве.

Скорость интернета увеличилась в городских кварталах со множеством объектов социального значения, в том числе в зоне улучшения оказались образовательные учреждения, магазины, стадионы, парк и бассейн.

«Инженеры компании эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить высокую скорость и стабильность сигнала в различных частях города. Теперь жители Твери могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего местонахождения — в многоэтажных новостройках или в историческом центре. Только за первое полугодие мы модернизировали и построили более 55 объектов связи в городской черте, что позволило нам значительно улучшить качество предоставляемых услуг связи в областной столице», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Аналитики «МегаФона» подтверждают высокую востребованность быстрого доступа к цифровым сервисам среди жителей Твери. В среднем горожане расходуют свыше 364 ТБ в месяц. Такого объема информации хватит, чтобы вести онлайн‑эфир без перерыва 30 лет подряд.

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