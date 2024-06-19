«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Подмосковье и ТиНАО

Инженеры «МегаФона» увеличили протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в поселениях Подмосковья и Новой Москвы, число жителей которых превышает 1 млн человек. Это позволило нарастить пропускную способность сети до 10 Гбит/с, а также стабилизировать качество мобильного сигнала даже в часы большой нагрузки на сеть. Благодаря этому скорость скачивания приложений и видео, а также соединения в онлайн-играх в гаджетах выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каждый год население в ТиНАО увеличивается на 55-60 тыс. человек, а Подмосковья — на 80-90 тыс., утверждают власти регионов. Растущее число пользователей мобильного интернета потребляет все больше трафика, подключая к сети самые разные девайсы: от смартфонов и ноутбуков до телевизоров и устройств для умного дома. Это приводит к растущей нагрузке на сеть, которую отслеживают инженеры «МегаФона».

С помощью инструментов big data они определили, что объем скачанных гигабайт в Троицке и Филимонковском поселении в ТиНАО за год вырос на 66%. В связи с этим технические специалисты проложили оптоволоконные линии в обеих локациях и теперь абоненты могут скачивать объемные файлы и наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в высоком качестве со средней скоростью 45 Мбит/с.

Параллельно инженеры «МегаФона» завершают строительство ВОЛС в Талдомском городском округе Подмосковья. До конца 2024 г. ВОЛС свяжут телеком-оборудование «МегаФона» в Чеховском, Богородском, Сергиево-Посадском, Дмитровском и Истринском городских округах, а также в Щелково и Клину.

«В периметре нашей модернизации в Новой Москве и Подмосковье проживает более миллиона человек, а с наступившим дачным сезоном их число увеличилось в разы. Для работы и отдыха пользователям нужен стабильный и высокоскоростной мобильный интернет, поэтому мы оперативно внедряем современные решения, гарантирующие стабильную связь на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

На сегодняшний день ВОЛС — самый быстрый способ передачи данных на любые расстояния. В их основе кабель с прозрачными оптическими волокнами внутри. По ним в виде световых импульсов информация «бежит» к базовым станциям, обменивающимся данными с устройствами пользователей. Такие магистрали устойчивы перед плохой погодой, электромагнитным излучением и несанкционированными подключениями. Более того, на ВОЛС не влияют привычные для передающихся по воздуху радиосигналов препятствия: деревья и бетонные стены зданий.