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Компания «ТрансТелеКом» представила результаты пилотного проекта «Интеллектуальная система безопасности на основе технического зрения»

Компания «ТрансТелеКом» представила результаты пилотного проекта «Интеллектуальная система безопасности на основе технического зрения». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

В июне 2024 г. на станции Кинель Куйбышевской железной дороги прошло выездное совещание с участием представителей ОАО «РЖД», проектных институтов и разработчиков информационных систем. Компанию «ТрансТелеКом» на мероприятии представляли руководитель направления по видеоаналитике департамента информационных технологий Александр Марьин и директор по продажам комплексных решений Макрорегиона Верхневолжский Евгений Феоктистов.

Эксперты «ТрансТелеКом» рассказали об опыте пилотного внедрения модели системы технического зрения. Система обеспечивает мониторинг и контроль безопасности производственных процессов. Работы по монтажу и пусконаладке выполнены совместными силами эксплуатационных цехов г. Самара, г. Тольятти и сотрудников РЖД. Установлены камеры видеонаблюдения, развернута инфраструктура и программное обеспечение для обработки видео в реальном времени с помощью нейронных сетей, а также построены защищенные каналы связи для обеспечения взаимодействия всех компонентов инфраструктуры.

К настоящему моменту система уже умеет контролировать роспуск вагонов на сортировочной горке. Детектируются остановки вагонов на криволинейных участках путей, контролируется заполнение сортировочных веток вагонами и фиксируется время простоя сформированного состава в зоне сортировки. Система технического зрения поддерживает одновременный мониторинг нескольких зон для детализации занятости конкретных путей на сортировочной горке и контролирует позицию составителя в его рабочей зоне. Изображения со всех камер выводятся на видеопортал, а все события, которые отслеживает система, сохраняются в специальном видеоархиве.

В скором времени сервис сможет отслеживать соблюдение работниками техники безопасности, и формировать оповещения о нарушениях. Также в проработке решение с мобильным персональным видеорегистратором: поток данных с него передается по защищенным каналам связи. В это же решение можно интегрировать мониторинг установки тормозных башмаков.

«Проект реализуется с начала 2023 г. и имеет высокий потенциал тиражирования при включении в проект «Цифровая железнодорожная станция». Компания ТрансТелеКом рассматривает возможность участия в других модулях проекта «Цифровая железнодорожная станция», в том числе Цифровая модель станции, Модуль автоматического формирования сообщений о событиях и положении на станции всех объектов контроля, а также ИТ инфраструктура объектов железнодорожных станций», – сказал Евгений Феоктистов.

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