Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов

«БФТ-Холдинг» развернул единое электронное хранилище на базе программного продукта «БФТ.Хранилище электронных документов» (БФТ.ХЭД) в Муниципальном казначействе города Ростов-на-Дону. По итогам проекта в госоргане было создано централизованное решение для хранения и обмена файлами электронных документов бюджетного процесса.

Муниципальное казначейство Ростова-на-Дону непрерывно развивает свой ИТ-ландшафт, чтобы обеспечивать качественный и бесперебойный бюджетный процесс.

Количество электронных документов и их копий в госоргане постоянно растёт. Чтобы снизить объемы хранения и нагрузку на текущие информационные системы, а также исключить дублирование данных, в муниципальном казначействе приняли решение создать единое цифровое пространство для хранения документов и их совместного использования в системах планирования, исполнения бюджета и управления государственными закупками.

Внедрение программного продукта «БФТ.ХЭД» (ранее – «БФТ.е-Архив») помогло решить эти задачи.

«БФТ.ХЭД» – это система для долгосрочного хранения документов и организации оперативного доступа к ним в режиме реального времени. Продукт обеспечивает уникальность и однозначность версий электронных документов и их вложений для взаимодействующих с ними информационных систем, а также позволяет сохранить их юридическую значимость.

В рамках проекта специалисты «БФТ-Холдинга» создали единое информационное пространство и единую точку доступа для многолетнего хранения электронных документов для информационных систем, используемых в рамках бюджетного процесса. Госслужащие получили удобный доступ к единому каталогу документов, инструменты поиска по атрибутам регистрационных карточек, а также возможность просмотра и выгрузки необходимых электронных документов за многолетний период.

Для решения этих задач в ходе проекта настроили интеграцию «БФТ.ХЭД» с муниципальными системами планирования и исполнения бюджета, а также управления закупками, которые используются в казначействе для автоматизации бюджетного процесса. За счет предоставления возможности для подключенных систем оперировать с единым комплектом файлов вложений документов в рамках сквозных процессов были оптимизированы совокупные объемы хранения бинарных объектов, а подключенные информационные системы с момента запуска «БФТ.ХЭД» полностью были разгружены от функций хранения этой категории данных. Теперь серверные мощности используются более эффективно, что при дальнейшем росте объема документов может снизить затраты на стоимость системы хранения.

«Благодаря проекту по созданию единого хранилища электронных документов в рамках ИТ-инфраструктуры казначейства значительно снизилась нагрузка на системы управления бюджетным процессом, повысилась их производительность. Кроме того, у наших сотрудников, помимо быстрого доступа к нужным документам, появилась возможность контроля и систематизации прикрепляемых и подписываемых электронной подписью электронных документов. Это исключает риск бесконтрольного прикрепления к документам файлов большого объема, дублирования данных и прочих негативных факторов, приводящих к излишней загрузке серверов», – сказал Григорий Жердер, начальник отдела информатизации исполнения бюджета Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону.

«Организация централизованного хранилища электронных документов сегодня крайне важна для всех госучреждений с учетом повышающихся требований к качеству, времени обработки, надежности хранения данных и оптимизации процессов обмена между региональными системами управления государственными финансами. С помощью «БФТ.ХЭД» и широкой экспертизы наших специалистов заказчик в установленный срок смог достичь поставленных целей и обеспечить переход систем бюджетного процесса на новый качественный уровень при работе с электронными документами», – отметил Анатолий Галаев, заместитель директора Департамента систем управления данными «БФТ-Холдинга».