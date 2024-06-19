ГК «Анлим» оказывает услуги на базе «СерчИнформ SIEM»

Группа компаний «Анлим», интегратор решений для информационной безопасности и ИT, выбрала «СерчИнформ SIEM» для оказания услуг по анализу событий информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«СерчИнформ SIEM» – система управления событиями и инцидентами информационной безопасности в режиме реального времени. Система аккумулирует информацию из различных источников, анализирует ее, фиксирует ИБ-инциденты и оповещает о них службу безопасности. ГК «Анлим» помогают специалистам заказчиков внедрить и оптимально настроить систему, использовать ее возможности для получения максимального результата.

«Всегда говорил и не раз убеждался, что ключевое в информационной безопасности – это люди. Без грамотных и ответственных специалистов надежную защиту не построить. А если есть компетентные люди, и в их руках эффективные инструменты, успех неизбежен», – сказал Максим Овсянников, основатель ГК «Анлим».

Специалисты ГК «Анлим» выполняют задачи «под ключ»: от проектирования, внедрения системы «СерчИнформ SIEM» до расследования инцидентов с рекомендациями по реагированию. Партнер уже обучил пять инженеров для работы с SIEM.

«Количество кибератак на российские компании кратно увеличилось. По данным нашего ежегодного исследования, в 2023 г. 35% российских компаний зафиксировали рост числа кибератак на корпоративные сети. Помимо этого, чем больше в компании железа и программного обеспечения, тем выше вероятность сбоев и проблем внутри ИТ-инфраструктуры. Чтобы контролировать внешние и внутренние риски ИБ, крупные организации давно применяют специализированные инструменты защиты. В первую очередь, к ним относятся SIEM-системы», – сказал руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Основными критериями в пользу выбора «СерчИнформ SIEM» стали отсутствие трудозатрат на внедрение и прозрачные условия лицензирования. Партнер отметил, что «СерчИнформ SIEM» быстро разворачивается в ИТ-инфраструктуре заказчиков и не требует долгой предварительной настройки. Кроме того, невысокие аппаратные требования позволяют внедрять «СерчИнформ SIEM» в компании любого размера.