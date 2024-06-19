«Флант» на CNews FORUM

19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «Deckhouse Kubernetes Platform: кейсы автоматизации инфраструктуры в финансовом секторе».

Перед DevOps-инженерами «ОТП Банка» стояла задача построить PaaS, которая бы предоставляла многочисленным продуктовым командам однотипные кластеры Kubernetes как сервис.

Из доклада вы узнаете: почему в качестве основы для PaaS была выбрана DKP; как решение позволяет упростить и унифицировать процессы создания и управления кластерами Kubernetes для разработки и запуска приложений в production; как DKP обеспечивает мониторинг и наблюдаемость всей создаваемой в рамках PaaS-инфраструктуры.

«Мы рады, что в качестве надёжного партнёра для создания PaaS ОТП Банк выбрал нас. Решение на базе DKP обеспечило оптимизацию работы DevOps-инженеров: готовый кластер со всем необходимым разворачивается всего за 40 минут. В докладе поделюсь, как DKP позволила реализовать проект без единого критического инцидента и как продолжает поддерживать 20+ кластеров при минимальных ресурсных затратах», — сказал Артём Кожокин, директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform.