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CNews Forum Кейсы: IVA Technologies расскажет об IPO как драйвере роста для бизнеса

19 июня генеральный директор компании Станислав Иодковский выступит на мероприятии CNews, где раскроет делали успешного кейса выхода IVA Technologies на IPO.

В 2024 г. IVA Technologies стала в первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. Станислав Иодковский расскажет о ключевых факторах лидерства: росте российского рынка корпоративных коммуникаций, развитии уникальной экосистемы продуктов и сервисов, особенностях клиентоориентированного подхода, акценте на R&D и импортозамещении иностранных сервисов.

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