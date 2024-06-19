Advanced Technology переходит на «АспектПлан»

Компания Advanced Technology, специализирующаяся на продаже и внедрении ПО, выбрала систему «АспектПлан» от «Норбит». Новое решение упростит управление рабочими процессами и снизит издержки, связанные с неэффективным использованием трудовых ресурсов.

Бизнес и команда Advanced Technology за последние несколько лет значительно выросли. Стандартные инструменты для тайм-менеджмента уже не могли обеспечить необходимый уровень эффективности и контроля. Решено было внедрить новые – для производственного блока, службы технической поддержи и руководства компании. По итогам сбора требований и анализа представленных на рынке продуктов остановились на бизнес-приложении «АспектПлан», которое соответствовало большинству ожиданий заказчика.

Эксперты «Норбит» сформировали методологические рекомендации для реализации процесса планирования и обучили пользователей. Внедрение заняло всего неделю. На данный момент в системе работает 25 человек. Переход на новое ПО позволил сбалансировать распределение ресурсов в трех подразделениях.

У руководителей теперь есть возможность в режиме реального времени адаптивно настраивать нагрузку сотрудников по тем или иным активностям, разделять задачи по дням и часам, оперативно выгружать отчетность. Процессы планирования унифицированы для всех департаментов, каждый из них может быстро и гибко координировать графики специалистов с учетом бизнес-задач, требований трудового законодательства и внутренних нормативов.

Андрей Прядеин, генеральный директор Advanced Technology, отметил: «Мы получили удобное, простое отечественное решение с нужным нам функционалом, которое прекрасно дополняет «Битрикс24». Оно полезно для каждого в команде. Руководитель в пару кликов видит весь контур отчетности – по сотрудникам и проектам, а исполнитель лучше управляет своим графиком, планирует рабочее время в разных горизонтах. Все это в визуальном формате, который можно настроить персонально».

Артем Кулешов, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Проект стал первым внедрением «АспектПлан». Мы вывели систему на рынок в начале апреля. Впереди много задач – регулярные обновления, будем дорабатывать существующие инструменты и расширять возможности в соответствии с запросами наших клиентов, добавим интеграции и с другими нашими продуктами».