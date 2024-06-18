Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам в Карачаево-Черкесии

Цифровой помощник врача «ТОП-3» для постановки предварительных диагнозов во время первичных приемов появился во всех взрослых поликлиниках Карачаево-Черкесской Республики. Сервис разработан лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка, компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) и Правительством Москвы. Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

Цифровой помощник врача «ТОП-3» анализирует жалобы пациента на первичном приеме и предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза из 265 групп диагнозов. Решение работает таким образом: на первичном приеме терапевт вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза. Система поддержки принятия врачебных решений создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами. Цифровой помощник врача покрывает порядка 95% от наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов. В 2022 г. цифровой помощник врача «ТОП-3» был зарегистрирован в Росздравнадзоре. Чтобы получить одобрение на программное обеспечение с применением ИИ-технологии, сервис прошел серьезные технические и клинические испытания.

Сергей Жданов, Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «"ТОП-3" делает процесс постановки диагноза более эффективным и повышает точность диагностики. Уже сегодня сервис работает в 10 регионах России. Врачи поставили с его помощью более 20 млн предварительных диагнозов. Мы уверены, что технологии искусственного интеллекта позволят повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране, и в будущем модели произведут качественный скачок в оказании медицинской помощи гражданам России».

Казим Шаманов, Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики: «Искусственный интеллект оказывает большую поддержку сфере здравоохранения. Сервис "ТОП-3" – важный и очень полезный инструмент в арсенале врача. Когда на первичном приеме терапевт вносит в протокол осмотра жалобы пациента, сервис анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может выбрать один из предложенных диагнозов или поставить собственный. А конечное решение по дообследованию и дальнейшему лечению пациентов всегда остаётся за специалистом».

Заур Джазов, управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка: «Искусственный интеллект сегодня является надежным помощником врача в его ежедневной работе. Он высвобождает время специалистов, а также позволяет использовать самые современные способы диагностики и лечения. Внедрение цифрового помощника поможет существенно сэкономить время врачей и пациентов и сделать медпомощь доступнее. При этом система не ограничивает врача, а становится вспомогательным инструментом при постановке предварительного диагноза. Уверен, использование данного сервиса сыграет важную роль в поддержании здоровья жителей Карачаево-Черкесии».