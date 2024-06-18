«Цифра» импортозаместила систему кругового видеообзора для карьерной техники

ГК «Цифра», российский разработчик цифровых решений для промышленности, вывела на рынок импортозамещенную систему кругового видеообзора и предотвращения столкновений «Обзор 360» для повышения безопасности на горнодобывающих предприятиях. Система устанавливается на различные виды карьерной техники, включая самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и буровые станки. Отечественное решение было создано для замещения зарубежной системы безопасности от Orlaco. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

В решении используются различные комбинации технологий радарного, теплового зрения и видеоаналитики. Для получения кругового изображения без слепых зон используются до восьми камер (шесть наружных и две внутренних).

Продвинутое российское программно-аппаратное решение позволяет оператору контролировать ситуацию вокруг техники, оповещает его об опасных сближениях, фиксирует действия на видео, а также автоматически регистрирует и хранит видеоинформацию для ее последующего просмотра и анализа. Система включает в себя удаленный мониторинг, позволяющий контролировать местоположение транспортного средства с мобильного телефона и текущую обстановку вокруг и внутри карьерной техники через веб-приложение.

«Обзор 360» закрывает самые частые сценарии происшествий, приводящих к несчастным случаям, в том числе наезд на персонал, съезды с бровки во время разгрузки, столкновения с другими транспортными средствами и другие ДТП, связанные с наличием слепых зон, условиями плохой видимости, человеческими факторами, такими как потеря концентрации и усталость оператора. Последнее возможно контролировать за счёт опционального модуля «Антисон». Решение использует технологии машинного зрения для определения фактов потери концентрации и нарушения техники безопасности оператором техники: засыпание, курение, общение по мобильному телефону, пренебрежение ремнём безопасности и пр.

«В ходе испытаний в одной из крупнейших угольных компаний мы подсчитали, что 14% происшествий на их карьере – это наезды на персонал, находящийся в слепой зоне обзора оператора техники. Внедрение системы кругового видеообзора позволяет предотвратить несчастные случаи по наезду или свести к минимуму простой техники за счет сокращения времени расследования инцидентов. В большинстве случаев ранее компании использовали импортное решение, которое теперь стало недоступным. У нас с технологическими партнерами ушло больше года, чтобы сделать качественный отечественный аналог», — сказал исполнительный директор дивизиона «Горная добыча» ГК «Цифра» Николай Годунов.