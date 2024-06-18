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«Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения

Облачный провайдер «T1 Облако» (холдинг «T1») и российский разработчик ИТ-платформ компания НТЦ ИТ «Рос»а подписали меморандум о сотрудничестве.

В рамках партнёрства стороны планируют взаимодействие в сфере развития импортонезависимых решений, формирования и укрепления технологического суверенитета. Для успешной реализации сотрудничества компании намерены представить операционные системы семейства «Роса» в облачной платформе «Т1 Облако».

«Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из нашего облака. Сотрудничество с НТЦ ИТ «Роса» позволит нашим клиентам получить суверенные продукты от одного из ведущих разработчиков ИТ-платформ. Приоритетная задача, стоящая перед нами сейчас, – помочь бизнесу интегрировать новые решения в свой технологический контур для более безопасной и устойчивой работы», — сказал директор по развитию бизнеса «T1 Облако» Георгий Джабиев.

«Мы рады нашему сотрудничеству с компанией «Т1 Облако». Включение дистрибутива операционных систем «Роса» в портфель решений «T1 Облако» поможет организациям создавать собственные ИТ-системы, использовать инфраструктурные сервисы и успешно реализовывать различные проекты с оптимизацией затрат», — отметил генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий.

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