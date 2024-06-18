Разработка резидента «Сколково» повысит качество учебного процесса и безопасность в СПбГУТ

Компания «АБ Технолоджи», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» внедрила систему видеоаналитики на базе смарт-камер с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сценарии видеоаналитики способны определять потенциально опасные ситуации, контролировать посещаемость и вовлеченность студентов, а в случае эпидемиологической ситуации – распознавать отсутствие масок, дистанционно измерять температуру и выявлять нарушения социальной дистанции.

Программно-аппаратный комплекс CAMAI включает 145 смарт-камер разных типов с бортовым вычислительным модулем, а также видеоаналитическое и серверное ПО с административным веб-интерфейсом и мобильное приложение для студентов и сотрудников университета. Каждый студент может отслеживать свою посещаемость, уровень вовлеченности в учебный процесс, оперативно реагировать на угрозы и ориентироваться в стенах учебных корпусов благодаря интерактивной карте и интегрированному расписанию занятий.

«Искусственный интеллект сегодня – один из ключевых драйверов развития целых отраслей экономики. Для этого, в частности, необходимы инструменты финансовой поддержки перспективных проектов, повышения доступности средств для их запуска. Минэкономразвития России вместе с институтами развития проводит эту работу, а создаваемые решения подчеркивают эффективность подобных вложений», – сказал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Решение позволит СПбГУТ оптимизировать контроль учебных процессов, повысить безопасность территории за счет обработки больших данных и предоставит руководству инструменты для оперативного принятия решений. Программное обеспечение уже зарегистрировано в едином реестре российского ПО Минцифры, а сами смарт-камеры – в реестре российского радиоэлектронного оборудования Минпромторга.

«Внедрение CAMAI стало важным шагом в развитии нашего университета, благодаря решению значительно повысилось качество образовательного процесса и безопасность. Использование возможностей больших данных и искусственного интеллекта позволят перевести управление университетом на новый уровень, а также сделать повседневную жизнь студентов более комфортной и защищенной», – отметил Руслан Киричек, ректор СПбГУТ.

На реализацию проекта университет потратил 200 млн руб., из которых грант составил 100 млн руб.

«Проект Санкт-Петербургского университета стал одним из первых проектов, поддержанных Фондом "Сколково" по программе "Искусственный интеллект". Решение может применяться не только в вузах, но и любых образовательных организациях. Эффективность решения подтверждена в рамках пилотного внедрения. В этом году "Сколково" продолжит выделять гранты на перспективные разработки в области ИИ, на эти цели запланировано 555 млн рублей», – отметила Екатерина Столбова, директор проектного офиса Фонда «Сколково».

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Фонд «Сколково» совместно с Минэкономразвития России поддерживает пилотные проекты апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики. Компании-заказчики ИИ-решений могут претендовать на грант от 20 до 100 млн руб. Обязательным условием является софинансирование проекта в равном или большем размере. Срок реализации проектов – до трех лет. Узнать условия и подать заявку можно до 29 июля 2024 г в 10.00 (МСК).