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Цифровизация
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Петербургским дошкольникам объяснят, что такое интернет вещей

ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» подготовили бесплатную образовательную программу о современных технологиях для дошкольников и учеников младших классов. Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет, он включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Программа доступна для ребят со всей России на платформе «Поколение М». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В коротких онлайн-уроках профессор Чудаков вместе с героями мультсериала на простых примерах объясняет, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека. Например, кто включает умный пылесос или чайник, кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в мегаполисе будущего, и зачем нужны умные камеры. Через эти и другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов и использовании технологий для здравоохранения.

Юные петербуржцы могут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать дом будущего, в котором они хотели бы жить, а еще превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 г на платформе «Поколение М». Авторов лучших проектов пригласят в студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

Уроки доступны на платформе «Поколение М».

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