ОС «Альт Рабочая станция» совместима с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ»

Подтверждена совместимость российской операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с системой управления рабочими местами «Колибри-АРМ» компании ICL Services.

Программный комплекс «Колибри-АРМ» предназначен для управления рабочими местами, серверами и другими конечными устройствами, в ИТ-инфраструктуре любой сложности по принципу «единого окна». Он автоматизирует установку, конфигурацию и удаление операционных систем и прикладных программ и другие процессы управления рабочими местами. Решение работает с операционными системами семейств Microsoft Windows и Linux, решает задачи миграции на российские ОС.

«Альт Рабочая станция» — универсальная операционная система для компьютеров и ноутбуков. Основной набор офисных программ можно установить вместе с ОС «из коробки». Большой список совместимых приложений позволяет подобрать решения для различных задач. Поддерживает работу с криптографическими средствами, в том числе российскими. Включена в реестр российского ПО (рег. №1292). Устанавливается на физические и виртуальные машины и терминалы. Позволяет организовать до шести рабочих мест на одной операционной системе при подключении дополнительных видеокарт и периферийных устройств.

«Мы стараемся делать свой продукт всё более надежным и удобным для операторов и администраторов, в то же время расширяя его функции, — отметил директор по продукту «Колибри-АРМ» Дмитрий Игнатьев. — Сегодня мы можем гарантировать заказчикам превосходную совместимость и производительность «Колибри-АРМ» для операционного обслуживания устройств с операционными системами «Альт».

«Альт Рабочая станция» нетребовательна к оборудованию и в то же время позволяет решать большинство задач современного офиса. Важно, что наша инфраструктура разработки находится в России, ее никто не отключит извне. Благодаря совместимости с «Колибри-АРМ» еще больше заказчиков смогут перейти на надежную российскую операционную систему, которая постоянно развивается и совершенствуется», — сказал Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».