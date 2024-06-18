Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad

Цифровая экосистема МТС сообщает о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на нее пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48%. Около 60% клиентов выбирали версии с Wi-Fi-модулем.

40% предзаказов пришлось на модели в конфигурациях на 128 Гб и 256 Гб, и около 70% клиентов выбирали 11 дюймовые устройства.

Больше других жителей России новинками интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ноябрьска (ЯНАО), Екатеринбурга и города Октябрьский (Республика Башкортостан).

«Начиная с первого дня предзаказов мы видели высокий интерес к iPad Pro и Air, однако сразу после презентации Apple, которая прошла 11 июня, количество предзаказов кратно увеличилось. Мы связываем это анонсом появления ИИ и новыми возможностями, которые получат пользователи техники Apple», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.