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МТС покрыла связью часть федеральной трассы «Вятка»

ПАО «МТС» сообщает о завершении проекта покрытия сотовой связью участка автодороги Киров-Котельнич на федеральной трассе «Вятка». Благодаря запуску новых базовых станций стабильная связь и мобильный интернет МТС теперь доступны на всех ключевых участках дороги, а также в прилегающих к ней населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование установлено в деревнях Банниковы, Роминская, Осинки в Котельничском районе, Высоково, Шадрины в Орловском районе и Верхняя Горца, Малое Чураково в Юрьянском районе. Благодаря их запуску устойчивая сеть МТС покрывает 45 км автодороги Киров-Котельнич. Это одна из самых востребованных дорог в Кировской области и часть федеральной автотрассы «Вятка», которая начинается в Чувашской Республике, проходит по территории республики Марий Эл, Кировской области и заканчивается в Республике Коми.

Теперь каждый проезжающий по федеральной трассе сможет воспользоваться мессенджером, просмотреть почту или выйти в интернет. А жители населенных пунктов могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми услугами экосистемы: делать онлайн-покупки, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, общаться с близкими по видеосвязи.

«Мы продолжаем закрывать «белые» пятна на карте региона. Особенное внимание уделяем подъездным путям к Кирову, учитывая юбилей города и ожидаемый в связи с этим наплыв гостей в нашу область. Также к 650-летию города мы заранее готовим к нагрузке нашу сеть в тех локациях, где проходzn основные праздничные события, и встречаем гостей региона приветственной SMS со ссылкой на цифровой гид по Кировской области», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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