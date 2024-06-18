«BMI Россия» автоматизирует дилерские продажи в CRM-системе на базе BPMSoft

«BMI Россия», производитель кровельных, гидроизоляционных материалов и систем, автоматизировал систему управления дилерской сетью и взаимодействия с клиентами на базе отечественной low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован экспертами системного интегратора NDBC. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

В рамках стратегии по укреплению лидерских позиций на российском рынке кровельных материалов компанией «BMI Россия» принято решение о создании B2B-портала для работы с дилерской сетью. Новый сервис призван автоматизировать в единой информационной среде весь процесс взаимодействия с клиентами: от формирования потребности в продукции до доставки готовой партии на площадки заказчиков.

Для выбора платформы проектные команды «BMI Россия» и NDBC провели детальный анализ представленных на рынке процессно-ориентированных B2B портальных решений. Low-code платформа BPMSoft была выбрана как наиболее полно отвечающая требованиям заказчика к функциональности, отказоустойчивости и интеграционным возможностям CRM.

В рамках проекта по созданию B2B-портала решение BPMSoft было интегрировано с ERP-системой, что позволило реализовать всю сквозную цепочку процессов — создание заказа, его согласование, запуск в производство, поставку и оплату — в едином контуре. Внедрение нового CRM-решения существенно увеличило эффективность обработки дилерских заказов, снизило количество ошибок, значительно повысило скорость коммуникации между дилерами и «BMI Россия».

Благодаря платформе BPMSoft дилеры BMI теперь могут быстро формировать и согласовывать заказы клиентов онлайн, точно планировать сроки поставок, основываясь на актуальных остатках товаров на складах, сроках производства готовой продукции, а также контролировать ход выполнения заказа. Вся история взаимодействия с клиентами отражена в едином цифровом профиле дилера.

Михаил Ерихов, финансовый директор «BMI Россия»: «Коллеги из NDBC предложили несколько вариантов решения, и мы остановились на BPMSoft. Платформа интегрирована с нашей существующей ERP-системой, что позволяет ей стать единой площадкой для работы дилеров и менеджеров нашей компании. Благодаря технологиям low-code портал предоставляет все необходимые возможности для настройки без разработки. В результате наши дилеры могут формировать заказы, согласовывать этапы и дополнительные условия поставок, видеть историю заказов и получать обновления в один клик — это то, что наши клиенты ожидают от нас сегодня».

Михаил Ковешников, директор направления поддержки и развития ИТ-сервисов NDBC: «В результате совместной слаженной работы нас как компании интегратора, клиента в лице «BMI Россия» и вендора в лице компании BPMSoft удалось построить основу электронного взаимодействия для дилерской экосистемы BMI Россия».

Максим Илюхин, директор по продажам корпоративным клиентам BPMSoft: «Наше сотрудничество с «BMI Россия» и NDBC стало отличным примером того, как современные low-code технологии могут трансформировать бизнес-процессы. Платформа BPMSoft позволила создать удобный и функциональный дилерский портал, который значительно улучшил эффективность работы и удовлетворенность клиентов. Мы рады, что наше решение помогает «BMI Россия» поддерживать высокие стандарты обслуживания и сохранять лидерские позиции на рынке».