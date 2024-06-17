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В колледж с «Госуслугами»: подайте заявление онлайн

На «Госуслугах» можно не только подать заявление в колледж, но и найти будущего работодателя. В 2024 г. на портале появились предложения о целевом обучении. Такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться. Об этом CNews сообщили представители «Минцифры».

Еще одно нововведение — с этого года воспользоваться сервисом могут иностранцы. Для этого им понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

Другие возможности сервиса: подать заявление можно сразу в неограниченное количество колледжей; к заявлению можно приложить все необходимые документы; информация о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления придет в личный кабинет.

Приемная кампания стартует 20 июня 2024 г.. Заявления на творческие специальности будут принимать до 10 августа 2024 г., на все остальные – до 15 августа 2024 г. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября 2024 г.

Сервис разработан и развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». К нему подключены более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов страны. В 2023 г. с его помощью абитуриенты подали более 500 тыс. заявлений.

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