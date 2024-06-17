«T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events

Провайдер «T1 Облако» представил новый сервис на базе собственной разработки We.Cloud Events, который позволяет создавать виртуальные и гибридные мероприятия любого масштаба и эффективно ими управлять без дополнительных вложений в ИТ-инфраструктуру. Благодаря этому компании могут эффективнее решать задачи импортозамещения, повышать лояльность конечных пользователей, привлекать новую аудиторию и клиентов. Об этом CNews сообщили представители T1.

Сервис We.Cloud Events от «T1 Облако» подходит как крупным, так и небольшим организациям для всех видов онлайн-коммуникаций и событий: проведения трансляций, вебинаров, форумов, конференций, обучающих курсов и семинаров, спортивных соревнований, концертов, спектаклей и др. Он позволяет создавать неограниченное по времени мероприятие и подключать к нему более 30 000 онлайн-участников, обеспечивая потоковое вещание в высоком качестве без задержек.

Расширенный функционал We.Cloud Events дает возможность проводить до десяти ретрансляций на другие внешние площадки одновременно, просмотр которых доступен с любого устройства, вне зависимости от географии пользователей. В частности, интеграция We.Cloud Events с другим облачным сервисом от «T1 Облако» для видеоконференций DION также дает возможность его пользователям проводить масштабные трансляции. В то же время благодаря встроенной технологии DVR организаторы мероприятия могут записывать и перематывать видео в режиме реального времени. Так как все записи сохраняются в облако, трансляция уже готового видеоконтента может быть воспроизведена для зрителей, которые не попали на прямые эфиры. Все это помогает расширить охват аудитории и взаимодействовать с ней через удобные каналы коммуникации.

Пользователи сервиса We.Cloud Events от «T1 Облако» могут самостоятельно управлять мероприятием: в несколько кликов создавать лендинг под каждое событие, автоматически генерировать ссылки и рассылать приглашения, гибко настраивать права доступа и количество участников, модерировать чаты, анализировать метрики трансляций и действия пользователей (география подключений, процент просмотров, реакции, вовлеченность) и многое другое.

В свою очередь производительность и масштабируемость облака провайдера позволяет хранить в нем файлы и видеоконтент большого объема. Безопасность размещаемых данных и стабильность онлайн-трансляций гарантирует надежная инфраструктура, которая имеет систему защиты от DDoS-атак и аттестована в соответствии с требованиями № 152-ФЗ, № 187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности и категории значимости. Для клиентов доступно несколько тарифных планов сервиса We.Cloud Events по подписке с возможностью подобрать оптимальное решение под потребности бизнеса, а также круглосуточная техническая поддержка от команды специалистов «T1 Облако».

«Онлайн-мероприятия за последние несколько лет стали особенно востребованным инструментом для общения с аудиторией как в бизнес-среде, так и во многих других сферах жизни. Облачный сервис We.Cloud Events предоставляет клиентам ту гибкость и удобство, с помощью которых они могут организовать мероприятие в нужном формате практически «под ключ» и быстро запустить видеотрансляцию, доступную для зрителей в любой точке мире. Использование современных средств онлайн-коммуникаций позволяет компаниям расширять географию своего присутствия, вовлекать новую целевую аудиторию и более эффективно с ней взаимодействовать, а надежная и масштабируемая инфраструктура облака T1 обеспечивает стабильную передачу данных без сбоев даже при максимальных нагрузках на сайт», – сказал Андрей Никитин, директор по продуктам «T1 Облако».