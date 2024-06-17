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«Программный Продукт» поздравляет со Всемирным днем донора крови

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Праздник учрежден в 2005 году и посвящен людям, спасающим жизни благодаря добровольной сдаче крови и ее компонентов. Дата празднования была выбрана не случайно: 14 июня родился австрийский врач Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека. В России также учрежден Национальный день донора, который отмечается 20 апреля.

Для обеспечения качества трансфузионной терапии в нашей стране была создана Служба крови, которая объединяет медицинские организации, участвующие в цикле донорской крови на этапе её получения, разделения на компоненты, долгосрочного хранения и транспортировки. Для автоматизации этих процессов разработана Единая информационная база донорства крови и ее компонентов (ЕИБД), оператором которой является Федеральное медико-биологические агентство (ФМБА). На протяжении нескольких лет «Программный Продукт» модернизирует, сопровождает систему ЕИБД и обеспечивает непрерывный обмен данными между объектами Службы крови и специализированными медицинскими организациями.

ЕИБД Службы крови представляет собой территориально распределенный программно-аппаратный комплекс, интегрированный с информационной системой трансфузиологии (АИСТ), Информационно-аналитической системой (ИАС) и мобильным приложением «Служба крови» (МПСК).

Система в режиме реального времени ведет сбор данных о более чем 10000 доноров, ежедневно посещающих станции переливания крови. Каждый день 4000 литров крови проверяются по десяткам параметров и поступают в лечебные учреждения для переливания нуждающимся пациентам. ЕИБД содержит информацию о 10 млн доноров и 55 млн донаций.

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