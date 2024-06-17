Петербуржцы стали в полтора раза чаще покупать системы безопасности и камеры с ИИ

Цифровая экосистема МТС зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к системам безопасности в сезон летних отпусков. Петербуржцы в полтора раза чаще стали приобретать системы видеонаблюдения, камеры на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экосистемы МТС, в мае 2024 г. в Петербурге вырос спрос на системы безопасности: так, в полтора раза чаще жители стали приобретать камеры видеонаблюдения и в 1,3 раза — датчики движения. По мнению аналитиков, рост интереса связан с желанием петербуржцев обезопасить квартиры и дачи во время летних отпусков.

Кроме петербуржцев системы безопасности активно приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области.

Системы безопасности пользовались спросом у россиян и в 2023 г., но в этом году продажи камер видеонаблюдения и датчиков в штуках по стране выросли в четыре и три раза соответственно.

Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

Камеры видеонаблюдения становятся более доступными для покупателей. С начала года средняя цена снизилась на 2% до 3,078 тыс. руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%.