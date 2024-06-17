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Наталья Сергунина: В Москве запустили онлайн-проект об истории цифровизации города

На сайте павильона «Умный город» на ВДНХ открыли спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Он отражает основные этапы развития ИТ-экосистемы столицы, дополняя одноименную офлайн-экспозицию, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В новом спецпроекте рассказывается, как создавались ключевые ИТ-решения и какой путь они прошли, чтобы стать неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. Пользователи увидят интерактивную временную ленту, на ней в хронологическом порядке расположено почти 40 цифровых сервисов», — отметила Наталья Сергунина.

Гости сайта узнают, какие возможности появились благодаря запуску портала «Наш город» и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), где в столице начал работать мобильный интернет, какой была первая версия портала mos.ru, когда создали проект «Активный гражданин» и первое городское мобильное приложение.

В мае этого года в павильоне «Умный город» была открыта экспозиция «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Ее можно посетить как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно с аудиогидом. Запись доступна на официальном сайте, уточнили в столичном Департаменте информационных технологий.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

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