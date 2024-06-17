CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Народный инспектор встает на защиту лесов Подмосковья

Теперь через «Народного инспектора» можно сообщить о нарушениях порядка и пожарной безопасности в лесах Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«“Народный инспектор” получил функцию, с помощью которой жители Подмосковья могут сообщить о разведении костров, пожарах в лесу и въезде транспорта на лесную территорию. Информация об инцидентах будет автоматически передаваться в ближайшее лесничество и отображаться в виде задания в мобильном приложении “Проверки Подмосковья” для принятия мер по устранению нарушения и фиксации результата. Это поможет оперативно реагировать на происшествия и предотвращать возгорания», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый модуль «Народного инспектора» доступен в мобильном приложении «Добродел».

Чтобы создать сообщение, нужно в приложении перейти в блок «Услуги» – «Решаем проблемы вместе» и открыть раздел «Народный инспектор». Далее необходимо записать короткое видео нарушения и в описании выбрать категорию «Предупреждение и тушение лесных пожаров». В случае съемки автомобиля, необходимо убедиться, что на видеозаписи зафиксирован госномер. При этом приложение само определит местоположение.

Сообщение в виде задания будет доставлено ответственному исполнителю в течение 15 минут с момента отправки.

Напомним, с помощью раздела «Народный инспектор» пользователи также могут самостоятельно бороться с такими нарушениями на территории Подмосковья, как: размещение транспорта на зеленых насаждениях, детских и контейнерных площадках или выброс мусора из автомобиля, мусор рядом с контейнерной площадкой, незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

СNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков рынка ВКС

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024