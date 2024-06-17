Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками

ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Маленькие красноярцы от 4 до 8 лет смогут пройти курс, состоящий из четырех уроков: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей. На простых примерах они показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем нужны умные камеры. Через эти и другие вопросы дети получают базовые знания о том, как устроена современная городская среда, какие существуют технологии для здравоохранения, как и зачем экономить энергоресурсы и снижать свой экологический след.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». У маленьких красноярцев есть возможность пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности, превратив старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса — поездка в Санкт-Петербург, в студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Умные технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневности. В прошлом году в России было продано почти 1,8 млн «умных» устройств, что на 80% выше объема продаж 2022 г. Мы видим, какими колоссальными темпами растет количество IoT-решений в Красноярском крае: умные дома, транспортные системы, медицинские устройства — все это упрощает нашу жизнь каждый день. Важно изучать умные технологи уже с детства, чтобы грамотно ими пользоваться уже сейчас, а в будущем, возможно, предлагать новые способы их применения — для этого мы и создали увлекательный и доступный курс для детей, который можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.