CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками

ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Маленькие красноярцы от 4 до 8 лет смогут пройти курс, состоящий из четырех уроков: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей. На простых примерах они показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем нужны умные камеры. Через эти и другие вопросы дети получают базовые знания о том, как устроена современная городская среда, какие существуют технологии для здравоохранения, как и зачем экономить энергоресурсы и снижать свой экологический след.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». У маленьких красноярцев есть возможность пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности, превратив старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса — поездка в Санкт-Петербург, в студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Умные технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневности. В прошлом году в России было продано почти 1,8 млн «умных» устройств, что на 80% выше объема продаж 2022 г. Мы видим, какими колоссальными темпами растет количество IoT-решений в Красноярском крае: умные дома, транспортные системы, медицинские устройства — все это упрощает нашу жизнь каждый день. Важно изучать умные технологи уже с детства, чтобы грамотно ими пользоваться уже сейчас, а в будущем, возможно, предлагать новые способы их применения — для этого мы и создали увлекательный и доступный курс для детей, который можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

СNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков рынка ВКС

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024