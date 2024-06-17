«КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365

Системный интегратор «КИТ Консалтинг» представил обновленное решение КИТ:EHSM на базе ELMA365 для управления процессами охраны труда и промышленной безопасности

Решение КИТ:EHSM (Environment, Health and Safety Management) – это кроссотраслевой продукт, позволяющий комплексно автоматизировать и управлять процессами охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, видеть аналитику в режиме реального времени, сократить ручной труд, уменьшить расходы на штрафы и страховые выплаты. Решение дает возможность 100% соблюдение госстандартов, а также управлять собственными корпоративными стандартами. Особое внимание в решении уделяется управлению опасностями и рисками. Например, в решении есть возможность вносить результаты специальной оценки результатов труда (СОУТ) в привязке к штатному расписанию, в частности, вредные производственные факторы и опасности на рабочем месте, что позволяет далее оценивать риски и разработать мероприятия по их устранению.

Что было обновлено:

В картах СОУТ доработан механизм назначения мероприятий с привязкой по должности и разделением как по рабочим местам (для одной должности в рамках одной организации), так и по организациям (для деления по филиалам)

Добавлены карты оценки рисков

Возможность автоматизации статистики на основании мероприятий, назначенных на сотрудников

Улучшено визуальное представление информации о мероприятиях, назначенных на сотрудников, с учётом отображения выполненных и невыполненных мероприятий. Возможность перехода на карточку мероприятия из визуальной диаграммы

Улучшен функционал медосмотров

Реализована матрица обучения

Реализована возможность создания протоколов обучения, с ограничением по участникам ЧАК (Члены Аттестационной комиссии)

Реализован график обучения, предоставляющий визуальную информацию о сотрудниках и статусе пройденных ими обучений

КИТ:EHSM разработано на базе платформы ELMA365 и доступно в Elma Store. За счет используемого low-code подхода решение интегрируется в существующую ИТ инфраструктуру компании с минимальными затратами.

Основные функциональные блоки:

Карты специальной оценки труда

Карты выдачи средств индивидуальной защиты

Медицинское обслуживание

Проверка знаний и обучение

Электронные наряд-допуски

Управление рисками

Отчетность и KPI

Основные параметры, на которые влияет решение КИТ:EHSM:

Снижение несчастных случаев

Сокращение трудовых потерь по больничным листам

Уменьшение затрат на лечение и компенсации

Сокращение сумм штрафов и страховых взносов

Минимизация человеческого фактора в работе с документацией

«Спрос на такое решение растет. Колоссальное количество компаний, работающих в сложных сегментах экономики, где присутствуют специфичные условия труда выражали заинтересованность в таком программном обеспечении. И наша задача состояла в том, чтобы дать возможность бизнесу получить за 1-1,5 месяца готовый продукт в части автоматизации процессов ОТ и ПБ, адаптированный под конкретные бизнес-задачи Заказчика», — Евгений Губарь, генеральный директор «КИТ Консалтинг».