«КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365
Системный интегратор «КИТ Консалтинг» представил обновленное решение КИТ:EHSM на базе ELMA365 для управления процессами охраны труда и промышленной безопасности
Решение КИТ:EHSM (Environment, Health and Safety Management) – это кроссотраслевой продукт, позволяющий комплексно автоматизировать и управлять процессами охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, видеть аналитику в режиме реального времени, сократить ручной труд, уменьшить расходы на штрафы и страховые выплаты. Решение дает возможность 100% соблюдение госстандартов, а также управлять собственными корпоративными стандартами. Особое внимание в решении уделяется управлению опасностями и рисками. Например, в решении есть возможность вносить результаты специальной оценки результатов труда (СОУТ) в привязке к штатному расписанию, в частности, вредные производственные факторы и опасности на рабочем месте, что позволяет далее оценивать риски и разработать мероприятия по их устранению.
Что было обновлено:
- В картах СОУТ доработан механизм назначения мероприятий с привязкой по должности и разделением как по рабочим местам (для одной должности в рамках одной организации), так и по организациям (для деления по филиалам)
- Добавлены карты оценки рисков
- Возможность автоматизации статистики на основании мероприятий, назначенных на сотрудников
- Улучшено визуальное представление информации о мероприятиях, назначенных на сотрудников, с учётом отображения выполненных и невыполненных мероприятий. Возможность перехода на карточку мероприятия из визуальной диаграммы
- Улучшен функционал медосмотров
- Реализована матрица обучения
- Реализована возможность создания протоколов обучения, с ограничением по участникам ЧАК (Члены Аттестационной комиссии)
- Реализован график обучения, предоставляющий визуальную информацию о сотрудниках и статусе пройденных ими обучений
КИТ:EHSM разработано на базе платформы ELMA365 и доступно в Elma Store. За счет используемого low-code подхода решение интегрируется в существующую ИТ инфраструктуру компании с минимальными затратами.
Основные функциональные блоки:
- Карты специальной оценки труда
- Карты выдачи средств индивидуальной защиты
- Медицинское обслуживание
- Проверка знаний и обучение
- Электронные наряд-допуски
- Управление рисками
- Отчетность и KPI
Основные параметры, на которые влияет решение КИТ:EHSM:
- Снижение несчастных случаев
- Сокращение трудовых потерь по больничным листам
- Уменьшение затрат на лечение и компенсации
- Сокращение сумм штрафов и страховых взносов
- Минимизация человеческого фактора в работе с документацией
«Спрос на такое решение растет. Колоссальное количество компаний, работающих в сложных сегментах экономики, где присутствуют специфичные условия труда выражали заинтересованность в таком программном обеспечении. И наша задача состояла в том, чтобы дать возможность бизнесу получить за 1-1,5 месяца готовый продукт в части автоматизации процессов ОТ и ПБ, адаптированный под конкретные бизнес-задачи Заказчика», — Евгений Губарь, генеральный директор «КИТ Консалтинг».■ erid:LjN8KFWhyРекламодатель: ООО «ГРУППА КИТ»ИНН/ОГРН: 9717055271/1177746183669Сайт: https://kit-consulting.ru/