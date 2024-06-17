Электронная торговая площадка ETPRF.RU усилила защиту с помощью DLP-системы «СерчИнформ КИБ»

Специализированная электронная торговая площадка (ЭТП) ETPRF.RU внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для комплексного подхода к обеспечению безопасности, полного контроля корпоративной информации и предотвращения рисков ИБ. Помимо защиты от утечек конфиденциальных данных задачи DLP-системы – мониторинг действий сотрудников на рабочих местах и атмосферы в коллективе. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

ЭТП использует решение вендора с конца 2023 г. после анализа систем других разработчиков. Ключевыми критериями выбора DLP-системы от «СерчИнформ» стали: удобство интерфейса, широкий функционал, высокая производительность системы, а также качественное техническое сопровождение.

«В нашей сфере важно обеспечивать полную сохранность персональных данных клиентов и иных документов, содержащих конфиденциальную информацию. И КИБ в этом вопросе нас полностью устраивает. Мощный аналитический модуль позволяет быстро и гибко настраивать оповещения и анализировать информационные потоки, – сказал Александр Геллер, исполнительный директор ООО «ЭТП». – Помимо этого, служба безопасности использует инструмент для решения дополнительных задач – контроля деятельности сотрудников, в том числе удаленных, с минимальным внешним вмешательством. Это и изучение настроений в коллективе, возможных причин недовольства, выявление негативных тенденций и прочее».

Отдельно заказчик отметил наличие модулей защиты по всем современным протоколам. «СерчИнформ КИБ» состоит из 11 модулей, каждый из которых контролирует свой канал передачи информации – от почты до корпоративных мессенджеров.

«СерчИнформ КИБ» в кратчайшие сроки адаптируется под прикладные задачи конкретного бизнеса и позволяет закрыть большую часть рисков в первый же день использования. Мы постоянно расширяем функционал системы. Так, под нужды заказчиков мы постоянно дорабатываем совместимость как с операционными системами (сейчас КИБ защищает все актуальные версии Windows, десятки версий различных Linux и даже MacOS), так и с сервисами, от поддержки отечественных мессенджеров до целых сред, например VK Workspace. Сейчас это актуально для всех клиентов, ведь ИТ-ландшафт существенно пополняется отечественными технологиями», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

Основываясь на результатах тестирования, в ООО «ЭТП» планируют поэтапно внедрять DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для мониторинга всех автоматизированных рабочих мест.

«СерчИнформ КИБ» – это полностью российская разработка, сертифицирована ФСТЭК и входит в Реестр отечественного ПО.