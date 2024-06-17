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Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, компания Delta Computers, примет участие в традиционном «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который состоится 19 июня в Москве.

В рамках форума Delta Computers продемонстрирует свои главные новинки: первый в России сервер на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable Emerald Rapids и Intel® Xeon® Scalable Sapphire Rapids под названием Delta Serval и первую аппаратную платформу для искусственного интеллекта, разработанную российскими инженерами — Delta Sprut. Обе новинки, как и все продукты Delta Computers, построены на архитектуре Open Compute Project (OCP).

Благодаря использованию процессоров последнего поколения Delta Serval способен в несколько раз повысить эффективность работы — ускорить расчеты и вычисления, обработку и анализ данных. Delta Serval может, в том числе, применяться в наиболее ресурсоемких процессах, таких как большие базы данных, работа с ИИ и масштабируемые суперкомпьютеры. Максимальной эффективности можно добиться при совместном использовании Delta Serval с GPGPU платформой Delta Sprut, которая позволяет подключать к одному вычислительному узлу до 8 GPU двойной толщины (таких как Nvidia A100/H200 или AMD Instinct) или 16 GPU стандартной толщины (таких как Nvidia L4/A10), что устанавливает рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси.

Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers, выступит на сессии «Импортозамещение» и расскажет про современные российские инфраструктурные решения для искусственного интеллекта, которые будут содействовать построению экономики будущего.

Узнать подробности о новинках и других продуктах Delta Computers, обсудить преимущества концепции ОСР и поучаствовать в розыгрыше призов все участники форума смогут на стенде компании.

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