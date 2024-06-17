CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация ИТ в банках
|

Бизнесу стал доступен инструмент администрирования баз данных от «СберТеха»

«СберТех», российский разработчик программного обеспечения, создал и зарегистрировал в Реестре российского ПО Platform V Grid Center. Это универсальное средство администрирования кластеров распределенных баз данных. Интуитивно понятный интерфейс делает управление кластерами прозрачным. Решение реализовано как веб-приложение и не требует установки дополнительных компонентов на компьютер пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Использование Platform V Grid Center помогает найти неполадки в функционировании системы и оперативно устранить инцидент. Решение позволит компаниям повысить производительность сервисов, ускорить вывод новых продуктов на рынок и снизить совокупную стоимость владения продуктом.

Platform V Grid Center расширяет возможности администрирования кластеров. У пользователей появилась возможность настраивать расписание создания снапшотов без применения внешних сервисов и проводить анализ данных на согласованность, используя графический интерфейс. С остальной функциональностью продукта можно ознакомиться на сайте.

Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

СNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков рынка ВКС

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Выход новых стандартов PCIe 6.0 и 7.0 отстает от графика. Задержка составит годы

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024