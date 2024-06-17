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Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack

Serverspace, белорусский облачный провайдер, объявил об интеграции услуги создания виртуальных серверов на основе гиперконвергентной платформы vStack. Этот шаг направлен на замену иностранных решений в области виртуализации и предоставления белорусским компаниям конкурентоспособного сервиса мирового уровня. Серверы на базе vStack легковесны и обладают высокой производительностью. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

«Внедряя VPS-серверы на базе vStack в панель управления, мы предоставляем белорусским компаниям и организациям передовое решение в области виртуализации. Это важный шаг на пути импортозамещения, который позволит нашим клиентам получить высокие стандарты обслуживания и надежность», – сказала Оксана Слабко, директор Белорусского подразделения Serverspace.

Запущенная платформа виртуализации уже доказала свою эффективность и востребованность среди бизнесов, стремящихся к оптимизации своих ИТ-инфраструктур и повышению их производительности на территории 8 стран, в которых развивается местные представительства Serverspace: Россия, Беларусь, Казахстан, Нидерланды, США, Канада, Турция и ОАЭ.

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