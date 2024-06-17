Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России

Axoft объявляет о начале сотрудничества c компанией «Анлимитед Продакшен», разработчиком cистемы коммуникаций Express (бренд eXpress), входящей в Реестр российского ПО. Продукт поможет решить задачи бизнес-эффективности партнерам Axoft и их заказчикам. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий сосредоточится на консультировании партнерского канала по внедрению и техническим особенностям решения, точечных презентациях для партнеров и потенциальных клиентов. В ближайших планах – усиление экспертизы по направлению, обучение партнеров работе с продуктом. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

eXpress – суперапп для бизнеса, который объединяет современные инструменты для коммуникации и цифровизации рабочих процессов: ВКС на 256 активных участников, мессенджер с каналами, тредами и реакциями, мини-приложения Smart Apps для онлайн-доступа к корпоративным системам и сервисам. Собственный федеративный проприетарный протокол коммуникации предоставляет возможность общения как с коллегами на доверенных корпоративных серверах, так и с публичными пользователями eXpress. Продукт прошел сертификационные испытания на четвертый уровень доверия ФСТЭК России.

eXpress является лидером рейтинга корпоративных мессенджеров 2022 и 2023 гг. (согласно исследованию CNews). Среди пользователей платформы – корпорации, коммерческие компании и компании с государственным участием, организации из сегмента малого и среднего бизнеса из транспортной, энергетической, финансовой сферы, банковского сектора, добывающей промышленности, технологического сектора. Двенадцать компаний из ТОП-20 РБК-500, в том числе ОАО «Российские железные дороги», госкорпорация «Росатом», ПАО «ГМК “Норильский Никель”», являются заказчиками решения. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 138,1% по отношению к 2022 г., а число пользователей федерации eXpress (уникального протокола коммуникации решения) в 2024 г. превысило отметку в один млн.

Axoft расширил пул предлагаемых партнерам и их заказчикам продуктов в сегменте «Коммуникационное ПО (UC – Unified communications)» качественным и надежным российским решением для организации корпоративных коммуникаций и совместной работы. Производитель eXpress получил возможность сотрудничества с одним из лидирующих ИТ-дистрибуторов на российском рынке, выхода на рынки стран СНГ, обмена опытом и экспертизой в области продаж, маркетинга и технологий.

«eXpress является одним из самых зрелых решений на текущий момент в сегменте коммуникационного ПО с функционалом Smart Apps. В рамках перехода на отечественные решения eXpress – хорошая альтернатива мультифункциональным приложениям иностранной разработки (Slack, MS Teams). Заказчикам наших партнёров из сегмента крупного бизнеса продукт поможет решить вопрос поиска полнофункционального решения с возможностью установки в сложную корпоративную инфраструктуру. Тем самым продукт оправдает ожидания самых требовательных специалистов инфраструктуры и информационной безопасности. А возможность брендирования приложения под заказчика – важное преимущество eXpress при выборе супераппа компаниями крупного бизнеса, организациями государственного сектора. В наших планах – развивать сотрудничество в регионах и помогать производителю расширять партнёрскую сеть. В своей работе мы сконцентрируемся на определении ядра целевой аудитории, потребностях партнеров и их заказчиков, выстраивании наиболее эффективных каналов доставки информации о возможностях и преимуществах продукта, реализации маркетинговых активностей», – сказал директор по развитию продуктовых направлений Axoft Сергей Игнатов.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с Axoft как с одним из ведущих ИТ-дистрибуторов. Обширный отраслевой опыт компании и техническая экспертиза позволят качественно расширить наше присутствие на рынке. Среди продуктов класса унифицированных коммуникаций eXpress отличается рядом преимуществ: функциональностью решения, сочетающего корпоративный мессенджер, ВКС, почту и доступ к корпоративным системам из единого окна приложений. При этом продукт обеспечивает информационную безопасность enterprise-уровня. Среди заказчиков, выбравших eXpress, – крупнейшие компании страны. Мы постоянно работаем над совершенствованием нашего продукта с опорой на мнение наших заказчиков и отзывы пользователей. В 2024 году планируется появление таких востребованных функций, как проведение трансляций и вебинаров», – сказал Владимир Комиссаров, коммерческий директор и руководитель направления работы с партнерами eXpress.